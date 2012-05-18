Вінничани скажуть геям «Геть!»

16-19 травня у Києві заплановано проведення міжнародного з’їзду педерастів «Київ-Прайд». На форум зберуться представники ЛГБТ-спільнот не тільки з Києва, а й з усіх регіонів України.

Крім масштабного ходи центром міста, вони планують провести зустрічі з політиками, а також показувати тематичні фільми про подібні форуми в інших країнах.

Кожного, хто вважає себе адекватною людиною і не хоче миритися з відкритою пропагандою збочень в нашій країні закликаємо стати на оборону столиці в ці дні й усіма можливими засобами припинити гомо-шабаш.

18 травня Вінницький осередок Соціал-Національної Асамблеї проведе марш "Геть педерастів!". Акція розпочнеться о 19:00 біля Медуніверситету і пройде центральними вулицями міста з зупинкою біля Ленінського райвідділу міліції, щоб наперед подякувати колегам київських міліціянтів, котрі охоронятимуть гей-парад у столиці.

Мета акції - привернути увагу вінничан до проблеми поширення розкладових аморальних тенденцій у нашому суспільстві за активного сприяння влади. Організатори акції також закликають вінничан взяти участь у подіях в Києві в день проведення там гей-параду.