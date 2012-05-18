Вінницькі ревізори забезпечили відшкодування втрат на 22,6 млн. грн.

Протягом січня – квітня 2012 року фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області забезпечили відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 22,6 млн. грн. З них 7,8 млн. грн. – це надходження до бюджетів, бюджетних установ, підприємств, організацій, а також виплати фізичним особам.

Про це повідомляє Урядовий портал http://kmu.gov.ua .

За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи порушили 15 кримінальних справ. Ще 22 кримінальні справи порушені за результатами участі працівників Держфінінспекції у Вінницькій області як залучених спеціалістів у перевірках, що їх проводили правоохоронні структури.

У 61 випадку до об’єктів, на яких виявлені порушення бюджетного законодавства, застосовано фінансові санкції. Зокрема, 23 підприємствам, установам, організаціям зменшено бюджетних асигнувань на загальну суму 1,3 млн. грн.

З метою максимального відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів до суду подано 25 позовів на суму 4,7 млн. грн.

За вчинені фінансові порушення до адміністративної відповідальності притягнуто 231 посадову особу, до дисциплінарної та матеріальної – 83, звільнено із займаної посади одну особу.