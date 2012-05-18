За «шумахерство» з 18-ма постраждалими водія позбавили волі

Шість років і два місяці позбавлення волі отримав водій рейсового автобусу, за вини якого постраждали 18 пасажирів, серед яких троє загинуло.

Про це повідомили в СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

30 березня 2010 року в м. Вінниці о 6.30 годині ранку на перехресті вулиць Островського - Д.Нечая – 50-років Перемоги сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждали 18 чоловік, серед яких троє загинули.

Водій рейсового автобусу сполучення «Сокиринці – Вінниця», нехтуючи правилами дорожнього руху, не пропустив сміттєвоз «Камаз», який рухався по головний дорозі та допустив з ним зіткнення. Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів не постраждали, а ось пасажири автобусу отримали травми різного ступеню важкості. Одна з потерпілих - жінка похилого віку - загинула на місці пригоди. За життя ще двох пасажирів боролися лікарі реанімаційного відділення міської лікарні швидкої допомоги, але марно. Травми виявилися несумісними з життям.

За фактом скоєння ДТП була порушена кримінальна справа за ч.3 ст. 289 КК України – «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Староміський районний суд міста Вінниці призначив водію автобусу покарання у вигляді 6 років і 2 місяці позбавлення волі.