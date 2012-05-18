У господарстві депутата Миколи Кучера сторож вкоротив собі віку
09:18, 18 травня 2012Вінниця
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Його знайшли повішаним
Вранці 12 травня працівники філії акціонерного товариства «Зернопродукт», що в с. Степанівка Теплицького району прийшли на роботу і побачили, що 37-річний сторож повішався. Про це стало відомо з повідомлення прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду у Вінницький області.
Чоловік залишив посмертну записку. У ній він просив похоронити його поряд дружиною, яка померла 30 квітня 2012 року від онкозахворювання. Також просив неповнолітню доньку віддати на виховання сестрі дружини.
Комісія Теруправління Держгірпромнагляду розслідує нещасний випадок.
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