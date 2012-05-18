Католицьке радіо запрацювало на Вінниччині

Опівдні 17 травня позивні «Радіо Марія» вперше пролунали у Вінницькій області. Мовлення ведеться 24 години на добу, 7 днів на тиждень на частоті 70,91. «Радіо Марія» чути не лише у Вінниці, але й у діапазоні 70 кілометрів від міста.

Початок трансляції став можливим завдяки підтримці слухачів, в тому числі, самих вінничан, повідомляє портал Кредо. У лютому мешканці Вінниці за один день зібрали 923 підписи під листом з проханням надати частоти і права мовлення «Радіо Марія» у Вінницький області.

Вінничина стала четвертим регіоном, де лунають позивні станції. Два роки тому «Радіо Марія» почало мовлення в Києві, восени 2011 - в Рівному (6годин на добу) та цілодобово у Ковелі (Волинська область).

«Радіо Марія» — всесвітня родина католицьких радіостанцій, яка об'єднує на сьогодні понад 60 станцій в 50 країнах світу. В Україні розпочало свою роботу в 2010 році як некомерційна станція, що існує за рахунок пожертв своїх слухачів. В ефірі, крім релігійних передач — програми на соціальні теми, дискусії, дитячі передачі. Відмінністю «Радіо Марія» є спрямованість на допомогу своїм слухачам. А саме - консультації в ефірі і поза ефіром, різні види соціальної активності. Над ефіром працюють понад 120 волонтерів віком від 6 до 70 років.