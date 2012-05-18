У Вінниці немає лікарняних листів
09:40, 18 травня 2012Вінниця
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Виписують тимчасові
Про те що у Вінниці не видають лікарняних листів, кореспонденту радіо "Місто над Бугом" повідомили у вінницькому центрі первинної медико-соціальної допомоги на вулиці Воїнів-Інтернаціоналістів.
Близько сотні лікарняних листів є лише в обласній лікарні імені Пирогова. Їх видають тільки важкохворим. Решта хворих у Вінниці отримують довідки про тимчасову непрацездатність. Фонд з тимчасової втрати працездатності такі довідки не оплачує.
Коли лікарняні листи з"являться у Вінниці - невідомо. Поки хворим радять зберігати тимчасові листки непрацездатності, за яким пізніше випишуть лікарняні.
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