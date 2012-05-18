Гройсман розкаже послам про знущання

У пʼятницю, 18 травня о 14 годині напередодні вінницького дня Європи, ми прийматимемо у своєму скромному офісі на вул.Козицького, 54 високих гостей – діючого Голову Представництва ЄС в Україні, посла Жозе Мануеля Пінту Тейшейру та послів 8 країн ЄС, які запрошені на євросвяткування. У зв"язку з цим голова правозахисної групи Дмитро Гройсман оприлюднив заяву.

"Нам прикро, що відзначення Дня Європи у Вінниці зосереджене переважно на культурних, гастрономічних, та спортивних заходах. Саме у ті хвилини, коли на майданах Вінниці гримітимуть «лицарські турніри» і пригощатимуть «кавові містечка», українська «європейськість» проявлятиметься у іншому вимірі. В колоніях і СІЗО знущатимуться над зеками, в райвідділах міліції катуватимуть затриманих, на вулицях міста міліцейські патрулі ображатимуть та грабуватимуть вінничан та гостей міста. Так само, як це відбувається майже щодня…

На жаль, ми будемо говорити з дипломатами про зовсім несвяткові речі – про те, як у Вінниці та в Україні принижують та дискримінують шукачів притулку та біженців, як відмовляють дітям-біженцям у навчанні, як незаконно затримують та позбавляють волі цих людей, про катування у міліції та тюремній системі, про утиски свободи слова і ганебні судові рішення проти вінницьких незалежних ЗМІ, інспіровані бізнесом та владою, про невтручання прокуратури в очевидні порушення прав людини, та, навіть, про відверті кришування та зневажання цих порушень прокуратурою та судами у Вінниці та Вінницькій області.

Символічно, що ми прийматимемо представників Євросоюзу саме у тому приміщенні, яке восени 2010 року було злочинно пограбоване вінницькою міліцією, що незаконно вдерлася туди, аби, прикриваючись сфальшованою кримінальною справою, викрасти конфіденційну інформацію про біженців, шукачів притулку, та осіб, інтереси яких представляє Вінницька правозахисна група в Європейському суді з прав людини. Винуваті у цьому пограбуванні досі не покарані.

Як правозахисники, ми віримо в європейські ідеали, а не у показові ярмаркові «святкування», що відбуваються в ситуації, коли про справжній поступ влади в європейському напрямку не доводиться навіть говорити".

