Вандали витягали з надгробних плит арматуру

На Вінниччині порушено кримінальну справу проти трьох чоловіків, які зруйнували 18 могил.

Як повідомляє Сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Вінницькій області, у місті Жмеринка працівники міліції затримали двох підозрюваних у розгромі 18 могил на кладовищі в селі Носківці.

Повідомлення про те, що невідомі особи на місцевому кладовищі вчинили наругу над 18 могилами, надійшло від сільського голови Носківців. Він повідомив, що невідомі особи пошкодили надгробні плити та повитягали з-під них металеві арматурні прути.

Працівники міліції протягом доби встановили та затримали осіб, причетних до скоєння злочину. Ними виявились троє непрацюючих місцевих жителів. Один з двох 23-річних затриманих раніше був засуджений за скоєння крадіжки. Зараз працівники міліції займаються пошуками третього зловмисника.

Як з’ясувалося, троє молодиків у нетверезому стані вирішили придбати міцні напої. Оскільки грошей в них не було, вони вирішили на місцевому кладовищі познімали надгробні плити та повитягали з-під них металеві арматурні конструкції, які тримали ці плити, й здавти їх у пункт прийому металобрухту у Жмеринці.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України «наруга над могилою». Статтею передбачено покарання за вчинення такого злочину у вигляді штрафу до двохсот неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.