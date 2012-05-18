Зупинилося виробництво на державному спиртозаводі

Ситуація на одному зі спиртозаводів області, за фактом незаконного виготовлення підакцизної продукції на якому співробітники податкової міліції порушили кримінальну справу, набирає обертів. Після того, як суд вдруге поспіль відмовив у задоволенні скарги на постанову про порушення кримінальної справи, стало відомо, що виробництов на підприємстві припинене, а більше сотні працівників залишилися без роботи й засобів до існування.

Щоб пояснити ситуацію та зняти напругу в колективі, з працівниками заводу на території підприємства зустрілися представники податкової служби та керівники органів місцевого самоврядування.

Чимало працівників заводу вважають, що зупинка роботи пов’язана з проведенням слідчих дій по кримінальній справі. Між тим, запевнили податківці, хід розслідування жодним чином не впливає на виробничий цикл підприємства.

- В ході досудового слідства арешти на рахунки підприємства не накладалися, технологічний процес не зупинявся, обладнання не опломбовувалося – питання заборони технологічного процесу на сьогодні не стоїть, - запевнив присутніх заступник начальника слідчого управління ДПС у Вінницькій області Сергій Когут. На сьогодні проводиться ряд судових експертиз описаної на підприємстві в ході обшуку рідини, з’ясовується її склад. За результатами експертиз та матеріалів досудового слідства буде прийняте законне рішення.

Як повідомляє старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська, на даний час неможливо реалізувати описану в день обшуку продукцію, яка є речовим доказом по справі. В такому разі преставники виробника не менш, ніж податківці, мають бути зацікавленими у якнайскорішій передачі справи до суду та прийняття рішення у відповідності з законом. Між тим, ситуація складається з точністю до навпаки: вперше оскарживши постанову про порушення кримінальної справи, представники підприємства жодного разу за всі три слухання по справі не з’явилися у суді без пояснень причин відсутності, свідомо блокуючи будь-які дії по розслідуванню.

Профспілкові активісти заводу називають кримінальну справу не інакше, ніж «замовленням» і «відбиранням бізнесу у людей» (нагадаємо, спиртозавод є державним підприємством) та обіцяють оскаржити дії податківців у прокуратурі.

В той же час начальник міжрайонної податкової інспекції Володимир Березнер наводить й інші факти.

- Коли на підприємство прийшов інвестор (завод тоді перебував у стадії банкрутства) заборгованість по сплаті податків складала 373 тисячі гривень. Підприємство мало вийти на рентабельність 4%, і податкові борги мали б бути погашені. Завод вийшов із збитковості, але податковий бог зріс – станом на 14 травня цього року він становив 2 млн. 430 тис. грн., - констатує головний податківець району.

Володимир Березнер зізнається, що тривалий час заради вчасної виплати заробітної плати працівникам та основних комунальних послуг підприємство не сплачувало в повному обсязі податки. Більше 400 тис. грн склав борг за оренду землі до місцевого бюджету. Відтак повністю покладати вину на податківців за неможливість реалізувати вилучену продукцію заради отримання обігових коштів не справедливо.

ДОВІДКА. Наприкінці березня цього року слідчими податкової міліції ДПС у Вінницькій області була порушена кримінальна справа за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів шляхом використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Мова йде про виготовлення приватним підприємством на потужностях спиртозаводу так званого компоненту моторного палива альтернативного (КМПА), що слугує добавкою для пального, об’ємна частка спирту етилового в даній продукції складає понад 98%. У відповідності до вимог чинного законодавства, дана продукція належить до підакцизної групи товарів, відтак підлягає обов’язковому ліцензуванню і відповідно сплаті акцизного податку. Між тим, близько двох останніх років, відколи здійснюється виробництво, підприємство працювало без ліцензії. 11 квітня цього року за постановою суду на підприємстві був проведений обшук, в ході якого співробітники податкової міліції вилучили фінансово-господарські документи по виробництву та реалізації товарно-матеріальних цінностей, були відібрані зразки виготовлених рідин. Також описано готової продукції на суму близько 8 млн. грн.