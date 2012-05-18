Відчіплюючи вудочку, втопився 10-річний хлопчик

17 травня о 16:50 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №21 міста Липовець від чергового районного відділу міліції надійшло повідомлення про те, що в селі Стара Прилука втопився 10-річний хлопчик.

Як повідомляє територіальне управління МНС України у Вінницькій області, під час рибної ловлі у дитини зачепилась вудка і він, не вміючи плавати, зайшов у воду, щоб відчепити її. Підслизнувшись хлопчик упав і його винесло на глибину де він і загинув.

Тіло дитини вилучено з води місцевими жителями та направлено на судово-медичну експертизу.



Так, станом на 18 травня через необережне поводження на воді на Вінниччині сталося 22 випадки на яких загинуло 16 чоловік, з них чотири дитини.

Рятувальники попереджають дорослих про небезпеку перебування дітей на водоймах без нагляду.