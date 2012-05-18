Пластуни три дні будуть куховарити

18-20 травня пластуни Вінницької області відкриють таборовий сезон традиційним заходом – «Святом Весни». Свято встановлено на честь опікуна Пласту – святого Юрія, якого Церква вшановує 6 травня.

- Пластуни Вінниччини проведуть «Свято Весни» в околицях міста Вінниця, - говорить прес-секретар вінницького осередку пластунів Андрій Мельник. - Захід проходитиме у формі змагань між юнацтвом. Особливістю цьогорічної імпрези буде те, що легенда таборування присвячена історії української пісні. Саме тому вся програма свята буде побудована на розповідях про українську пісенну традицію та висвітленням творчості українських композиторів та світових музичних жанрів і напрямків.

На акції пластове юнацтво матиме змогу пожити протягом трьох днів в наметах, позмагатись між собою у вимарші (стройова підготовка), спортивних та інтелектуальних змагах, конкурсу-куховарення, смугах перешкод, конкурсу облаштування свого підтабору. Очікується що в заході візьме участь близька 40 пластунів з нашої та сусідніх областей.

"Свято Весни" пластуни проводять з 1925 року.