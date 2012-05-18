На Вінниччині є фермерство з кримінальним відтінком

Кримінальну справу відносно голови одного із фермерських господарств у Теплицькому районі направлено до суду.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області, прокуратурою Теплицького району завершено досудове слідство у кримінальній справі за обвинуваченням голови одного із фермерських господарств району за ч. 2 ст.364-1, ч. 2 ст.366 КК України, яким у 2008 році незаконно, на підставі підроблених документів, отримано кошти державного бюджету для надання підтримки фермерським господарствам на безповоротній основі на компенсацію 30% витрат, пов’язаних з придбанням першого комбайна. Цим самим державі завдано збитків на 84090 грн.

Кримінальну справу в порядку ст. 232 КПК України направлено для розгляду до Теплицького районного суду.

Окрім того, з метою забезпечення відшкодування, завданих вказаними злочинними діями збитків, прокуратурою району до Господарського суду Вінницької області направлено позов про стягнення з вищевказаного фермерського господарства на користь держави в особі Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств незаконно отриманих коштів державного бюджету в розмірі 84090 грн.