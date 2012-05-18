Головний архітектор області розкаже про свого колегу

18 травня о 17 годині у вінницькому краєзнавчому музеї головний архітектор Вінниччини Сергій Царенко презентує свою нову книгу про вінницького арітектора Григорія Артинова, яка називається "Зірка Григорія Артинова ". Цю книгу він підготував до друку разом з дружиною - Оленою Солейко.

- Під час підготовки книги, ми знайшли безліч цікавих історичних моментів, які ще не були оприлюднені, - говорить Сергій Царенко. - Наприклад, що доньки Григорія Артинова були сестрами милосердя. Нам дуже допомогли у створенні книг правнуки Артинова, які живуть у Вінниці та Санкт-Петербурзі.

Архітектор Григорій Артинов працював у Вінниці з 1900 року по 1919 рік, коли помер від тифу. У Вінниці збереглося понад 30 будинків, зведених за його проектами.



