Вінницьких дітей нагороджуватимуть євродипломати

18-19 травня громадська організація «Асоціація євроклубів Вінниччини»прийме офіційну делегацію з дипломатичного корпусу Представництва Європейського Союзу в Україні на чолі з Амбасадором, Головою Представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейра у складі 15 осіб та делегації європейських клубів з Республіки Молдова у складі 10 осіб.

18 травня о 16 год на базі ФМГ №17 відбудеться публічна дискусія за участю 15 експертів з дипломатичного корпусу Представництва ЄС в Україні. Серед запрошених делегація з Варшавського університету ім. Кардинала Стефана Вишинського, делегація євроклубів з Республіки Молдова, депутати Обласної Ради, працівники виконавчої гілки влади, євроклуби міста Вінниці та районів Вінницької області, студенти, громадські організації, учні 10-11 класів.

19 травня з 10 год за адресою м.Вінниця, вул. Соборна 85 "Асоціація євроклубів Вінниччини" організовує «Майданчик Євроклубів», де проведе виставку дитячих творчих робіт, які були надіслані на обласний конкурс дитячих саморобок на тему «Подарунок до ЄВРО 2012» та обласний конкурс дитячих плакатів на тему «Україна приймає ЄВРО 2012».

О 10:30 почнуться презентації євроклубів ЗОШ міста Вінниці. Розповідатимуть про свою діяльність Вінницькі загальноосвітні школи №1, 2, 6, 7, 10, 12, 16, 17, 21, 22, 26, 27, 30, 32, 35; Якушинецька ЗОШ, Вінницький район; Брацлавська ЗОШ №1, Немирівський район; ЗОШ №4 м. Гайсин.

Об 11:00 Вінницький центр професійно-технічної освіти переробної промисловості демонструватиме свої пекарські здібності. Офіціанти від училища будуть пригощати усіх бажаючих пиріжками, виготовленими за європейськими рецептами. Також об 11:00 почнеться концерт за участю членів євроклубів (танцювальні та пісенні колективи, колектив саксофоністів з Вінницької дитячої музичної школи №1 ).

З 11:15 до 12:15 в приміщенні Вінницького обласного осередку Міжнародного Товариства «Україна – Польща – Німеччина» (вул. Соборна 85, 2 поверх) відбудеться нагородження переможців обласних творчих конкурсів від МГО «Україна – Польща – Німеччина» та ГО «Асоціація євроклубів Вінниччини». Також відбудеться церемонія підписання «Угоди про співпрацю між євроклубами Республіки Молдова та ГО «Асоціація євроклубів Вінниччини».

З 12:20 до 13:40 в приміщенні Вінницької торгово-промислової палати на 1 поверсі пройде Громадська Дискусія за участю представників дипкорпусу Представництва ЄС в Україні на чолі з Амбасадором, Головою Представництва ЄС в Україні Жозе Мануелем Пінту Тейшейра. Ведучий дискусії журналіст телеканалу TVi, журналіст інтернет-видання «Українська правда» Найем Мустафа. Серед запрошених євроклуби Вінницької області, учні та студенти усіх навчальних закладів, та усі охочі та зацікавлені особи міста Вінниці та Вінницької області.