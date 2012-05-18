«Вінницькі щури» перемогли

Федерація шахів Літинського району приймала командний Кубок області у дитячому оздоровчому таборі «Казкова долина» села Сосни. На старт вийшли 9 команд, кожна з яких складалася з 4 чоловіків і жінки. Допускалась участь одного легіонера в збірній.

З перших турів лідерство захопила перша команда міста над Бугом «Вінницькі щури» (міжнародний майстер Микола Бондар, кандидати у майстри спорту Владислав Лукіянчук, Анатолій Яворський, Костянтин Мельніков та першорозрядниця Ірина Іщенко). Вигравши всі матчі, вона виборола чемпіонське звання.

Друге місце з невеликим відривом від 3-го зайняла інша команда обласного центру «Вінницькі ракушки» (майстер спорту України Вадим Трегубов, кандидати у майстри спорту Олег Яворський, Георгій Галич, Дмитро Буравльов, Аріна Кондратюк, Олег Биковський).

Непогано зіграла потужна команда Жмеринського району, посилена «легіонером» з Києва, але вище 3-го місця їм на цей раз піднятись не вдалося.

Четверте місце виборола команда Літинського району, яку посилив легіонер – міжнародний майстер Віктор Гудок (Вінниця).

Переможцями по дошках стали: Микола Боднар, Владислав Лукіянчук, Юрій Друзь, Олександр Мацера, Ірина Іщенко.