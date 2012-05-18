Приготували 4 млн. грн. на матеріальну допомогу вінничанам

Щороку кожен вінничанин, який опинився у скрутному матеріальному становищі чи життєвих обставинах має право на отримання матеріальної допомоги від міської влади. Її максимальний розмір - майже 25 тисяч гривень.

З 11 травня змінився порядок її видачі. Тепер матеріальна допомога поділяється на цільову та не цільову. В міськраді переконані, таке розмежування посилить контроль за бюджетними грошима і дозволить використовувати їх більш ефективно, повідомляє телеканал „Еверест”.

- Цей новий порядок є публічним, він допоможе визначити, хто дійсно потребує допомоги, - говорить мер Вінниці Володимир Гройсман.

Питання про виділення коштів вирішує міськрада, сесія міськвиконкому та департамент праці і соцзахисту населення.

- Якщо до 11 травня надавалась допомогу в розмірі 0,5 % від прожиткового мінімуму, що складало 500 гривень, то сьогодні можуть виділити 1500 гривень, - каже Ірина Малачевська, заступник директора департаменту праці та соцзахисту населення Вінницької міської ради.

Згідно нових правил на призначення матеріальної допомоги частково скасовано її оподаткування.

- З кожної допомоги стягувався податок 15%. На сьогодні якщо розмір не перевищує 1500 гривен – сума не оподатковується. Якщо більше – оподатковується, - додає Малачевська.

Отримувати допомогу можна один раз на рік. Треба зібрати довідки та підготуватись до перевірки житлових умов. Тим, хто за рік до звернення здійснив дороговартісну покупку, у допомозі відмовляють.

На 2012 рік передбачено 4 млн грн. на матеральну допомогу вінничанам



