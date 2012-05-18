Джига розпочне День Європи з зарядки

14:39, 18 травня 2012
Вінниця
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У Центральному парку

Якщо для всіх городян і гостей міста День Європи у  Вінниці розпочнеться 19 травня опівдні, то вінницький губернатор Микола Джига розпочне його святкування о 7-й ранку з ранкової зарядки на Центральному стадіон Центрального парку.
О 10 год голова ОДА Микола Джига, голови облради Сергій  Татусяк та мер Вінниці Володимир Гройсман зустрінуться з представниками дипломатичного корпусу  Представництва Європейського Союзу в Україні
Об 11:30 пройде церемонія  підписання угоди про співпрацю між євро- клубами Республіки Молдова та ГО «Асоціація євроклубів Вінниччини
О  12:20  на перший поверх виставкового центру Торгово-промислової палати (вул.Соборна, 68) запрошуються усі вінничани, що бажають взяти участь у громадській дискусії  за участю представників дипломатичного корпусу  Представництва ЄС в Україні.
Також на День Європи представники бізнесових кіл Вінницької області та Естонської Республіки підпишуть договори про співпрацю

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