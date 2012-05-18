Джига розпочне День Європи з зарядки

Якщо для всіх городян і гостей міста День Європи у Вінниці розпочнеться 19 травня опівдні, то вінницький губернатор Микола Джига розпочне його святкування о 7-й ранку з ранкової зарядки на Центральному стадіон Центрального парку.

О 10 год голова ОДА Микола Джига, голови облради Сергій Татусяк та мер Вінниці Володимир Гройсман зустрінуться з представниками дипломатичного корпусу Представництва Європейського Союзу в Україні

Об 11:30 пройде церемонія підписання угоди про співпрацю між євро- клубами Республіки Молдова та ГО «Асоціація євроклубів Вінниччини

О 12:20 на перший поверх виставкового центру Торгово-промислової палати (вул.Соборна, 68) запрошуються усі вінничани, що бажають взяти участь у громадській дискусії за участю представників дипломатичного корпусу Представництва ЄС в Україні.

Також на День Європи представники бізнесових кіл Вінницької області та Естонської Республіки підпишуть договори про співпрацю