У податковій на кожного витрачатимуть 15 хвилин

18 травня у Вінниці відкрили центр обслуговування платників податків. Тепер подача звітності, отримання довідок та консультацій займатиме не більше 15 хвилин. Так обіцяють податковці.

Центр поділений на три зали. В першому видаються довідки та дозвільні документи. В інших - приймається звітність та документи. В залах зробили ремонт, поставили скляні перегородки, як в Прозорому офісі міськради, облаштували робочі місця для підприємців, вмонтували плазму з довідковою інформацією і поєднали wi-fi.

- В центрі є все, для комфорту та зручності платників податків, - каже голова обласної податкової служби у Вінницькій області Ірина Зленко. - Найголовнішим є кваліфікований персонал, який пройшов спеціальне навчання, щоб платник податків витрачав не більше 15 хвилин під час здачі звітності, отримання довідок чи консультацій.

На створення центру обслуговування платників податків міська рада витратила близько 600 тис грн.

Вінницький центр обслуговування платників податків став дванадцятим у Вінницькій області та 164 в Україні.

16 травня подібний офіс у Крижополі.

- Це третій Центр, який ми з радістю та гордістю відкриваємо у районах області, вже третій тиждень функціонують такі структури в Могилів-Подільському та Жмеринці, - сказала Зленко. - У Вінницькій області буде функціонувати 14 центрів обслуговування платників податків.

Як повідомили у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПС у області, в новому офісі площею близько 160 кв м обладнані місця для максимально прозорого спілкування податківців і платників.