На День Європи вінницькі трамваї стануть "поліглотами"

15:25, 18 травня 2012
Вінниця
0 0

Для іноземних гостей

Вже традиційно, перед святкуванням Дня Європи, в трамваях автоінформатори почали оголошувати зупинки не лише українською мовою.

Як повідомляє сайт Вінницький трамвай, протягом тижня в усіх трамваях нашого міста оголошення зупинок дублюватиметься ще і на мовах деяких європейських країн: польській, англійській, німецькій, італійській. Також вагони прикрасять святкові прапорці.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter