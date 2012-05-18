На День Європи вінницькі трамваї стануть "поліглотами"

Вже традиційно, перед святкуванням Дня Європи, в трамваях автоінформатори почали оголошувати зупинки не лише українською мовою.

Як повідомляє сайт Вінницький трамвай, протягом тижня в усіх трамваях нашого міста оголошення зупинок дублюватиметься ще і на мовах деяких європейських країн: польській, англійській, німецькій, італійській. Також вагони прикрасять святкові прапорці.