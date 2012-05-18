На День Європи вінницькі трамваї стануть "поліглотами"
15:25, 18 травня 2012Вінниця
0 0
Для іноземних гостей
Вже традиційно, перед святкуванням Дня Європи, в трамваях автоінформатори почали оголошувати зупинки не лише українською мовою.
Як повідомляє сайт Вінницький трамвай, протягом тижня в усіх трамваях нашого міста оголошення зупинок дублюватиметься ще і на мовах деяких європейських країн: польській, англійській, німецькій, італійській. Також вагони прикрасять святкові прапорці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter