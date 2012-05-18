У школу записалось 6 хлопчиків

19 травня виповнюється 150 років найстаршій школі у Вінницькій області – у селі Козинці Липовецького району. У цій школі свого часу вчились екс-голова Верховного суду Василь Онопенко, генерали Валерій та Олександр Бевзи, художник Федір Панчук, контр-адмірал Військово-морських сил Іван Князюк, головний архітектор міста Одеси М.Циркун та головний уролог Вінниці М.Білоус.

- Школа розміщена в маєтку польських шляхтичів Раковських, які дуже поважали розумних людей і виділяли кошти на місцеву церковно-приходську школу, - говорить сьогоднішній директор навчального закладу Юлія Комарницька. – Мандрівник 17-го століття Павло Халепский був вражений освіченістю жителів села Козинці.

Школа для сіл Козинці та Пеньківка (зараз Свердлівка) запрацювала в 1862 року. Тоді в неї записалось 6 хлопчиків, а 1869 прийняли перших дівчат.

С початком революції Раковські емігрували до Варшави. В маєтку в 1919 році дружини військовослужбовців, які тут квартирувались для селян організували хату-читальню.

У 1927 році військову частину перевели у Вінниці, а в маєток перевели школу-семирічку, яка діяла до 1950 року. А з 1 вересня 1950 стала середньою