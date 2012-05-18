У школу записалось 6 хлопчиків

16:30, 18 травня 2012
Вінниця
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Козинецькій школі - 150 років

19 травня виповнюється 150 років найстаршій школі у Вінницькій області – у селі Козинці Липовецького району. У цій школі свого часу вчились  екс-голова Верховного суду Василь Онопенко, генерали Валерій та Олександр Бевзи, художник Федір Панчук, контр-адмірал Військово-морських сил Іван Князюк, головний архітектор міста Одеси М.Циркун та головний уролог Вінниці М.Білоус.

- Школа розміщена в маєтку польських шляхтичів Раковських, які дуже поважали розумних людей і виділяли кошти на місцеву церковно-приходську школу,  - говорить сьогоднішній директор  навчального закладу Юлія Комарницька.  – Мандрівник 17-го століття Павло Халепский був вражений освіченістю жителів села Козинці.

Школа для сіл Козинці та Пеньківка (зараз Свердлівка) запрацювала в 1862 року.  Тоді в неї записалось 6 хлопчиків, а 1869 прийняли перших дівчат.

С початком революції Раковські емігрували до Варшави. В маєтку в 1919 році дружини військовослужбовців, які тут квартирувались для селян організували  хату-читальню.

У 1927 році військову частину перевели у Вінниці, а в маєток перевели школу-семирічку, яка діяла до 1950 року. А з 1 вересня 1950 стала середньою

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