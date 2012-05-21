Через перемогу «Ниви» міліцї довелося вгамовувати фанів

Вінницька «Нива» довела свою переможну серію до трьох матчів. 20 травня на Центральному міському стадіоні Вінниці наша команда здолала передостанню команду ліги – «Енергетик» (Бурштин) з розгромним рахунком 4:1.

Вже на 8-й хвилині Янченко с пенальті вивів «Ниву» вперед. На 45-й хвилині Владов подвоїв рахунок. Завершив розгром гостей Глушко, який зробив дубль на 86-й і 88-й хвилині.

Після цього оголені до пояса фани на радощах підбігли майже до самого поля. Довелося втрутитися міліції.

Наприкінці зустрічі, вже на 3-й доданій хвилині «енергетику» Івашку вдалося розмочити рахунок – 4:1 на користь «Ниви». Причому він мав бути набагато більшим, адже вінницькі гравці створили півтора десятка вірних голевих моментів, але постійно марнували свої шанси з вбивчих позицій і після виходів віч-на-віч з голкіпером. А ось воротар «Ниви» Ганєв діяв надійно, особливо у другому в таймі, коли гості спробували наздогнати «нивівців».

Після чергової звитяги «Нива» піднялась на дві сходинки у турнірній таблиці, посідаючи 14-е місце серед 18-и команд.

Підопічні Олега Шумовицького на одне очко випередили ФК «Одеса» (вдома програв ПФК «Севастополь» – 1:3) і МФК «Миколаїв» (на своєму полі поступився «Сталі – 1:2). Тепер у вінничан з’явилися непогані шанси не лише уникнути прямого вильоту з першої ліги (останні дві команди), але й перехідних матчів з командою другої ліги (грає третя з кінця команда першої ліги). Для цього треба вдало зіграти у двох завершальних турах: 25 травня в Алчевську зі «Сталлю» (на 9-у місці) і 30 травня вдома з донецьким «Олімпіком» (11-е місце).