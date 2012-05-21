Екс-коханка з подругою „обнесли” хату 65-річного пенсіонера

Працівники міліції затримали двох жінок, які викрали з будинку пенсіонера 2 600 гривень та мобільний телефон.

Про це повідомив СЗГ УМВС України у Вінницькій області .

Днями до Бершадського райвідділу міліції звернувся 65-річний житель міста Бершадь з повідомленням про те, що у нього з будинку зникли гроші в сумі 2 600 гривень та мобільний телефон «Nokia».

Потерпілий розповів, що напередодні до нього в гості заходила знайома жінка разом зі своєю подругою. Коли жінки залишили його помешкання, він виявив що разом з ними зникли його грошові заощадження та мобільний телефон.

Протягом кількох годин жінки, підозрювані у скоєні крадіжки, працівниками міліції були затримані. Ними виявилися дві подруги віком 27 та 30 років. У скоєнні крадіжки жінки одразу зізналися та розповіли, що викрадені у пенсіонера гроші, вони витратили на одяг та продукти харчування.

Зустрівши подруг у місцевому магазині, пенсіонер одразу запросив їх до себе у гості. Одну з них він добре знав, оскільки раніше мав з нею романтичні стосунки. На пропозицію чоловіка жінки охоче погодилися. Придбавши у магазині необхідні продукти та випивку, пенсіонер в оточенні представниць прекрасної статі вирушив додому. Під час розпиття спиртних напоїв, чоловік швидко сп’янів та заснув. Скориставшись безпорадністю господаря, жінки знайшли у шафі схованку з заощадженнями пенсіонера, мобільний телефон та залишили його помешкання.

Коли пенсіонер прокинувся і зрозумів, що його обікрали, він одразу пішов до міліції.

За даним фактом порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України «Крадіжка», яка карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років.