Тейшейра „підставив” вінницьку владу перед Януковичем

Не зовсім приємний пасаж в бік урядових нововведень довелось „проковтнути” місцевій владі під час виступів голови представництва Європейського союзу в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри під час святкувань Дня Європи у Вінниці.

Єврочиновник заявив, що у експертів ЄС, які приїжджають в Україну на запрошення українського уряду, виникають труднощі з реєстрацією і роботою в нашій державі.

«З одного боку Україна заявляє про те, що вона хоче інтегруватися в ЄС, звертається за допомогою відповідної. Європейський союз таку допомогу надає, направляючи своїх експертів, але в той же час експерти ЄС, які приїжджають в Україну на запрошення української сторони, стикаються з неймовірними труднощами, пов'язаними з реєстрацією і роботою в Україні», - цитує Тейшейру „Главком”.

Тейшейра додав, що ці труднощі виникають з-за нововведень, здійснених урядом України в останні два роки.

«Ми це питання неодноразово піднімали на зустрічах з представниками української влади і буквально на цьому тижні це питання знову був озвучений в контексті засідання ради з питань співпраці між Україною і ЄС, яка відбулася у Брюсселі. Це питання піднімалося безпосередньо у присутності прем'єр-міністра України Миколи Азарова», - додав голова представництва ЄС в Україні.

На думку Тейшейри, рішення цієї проблеми дуже просте - «потрібно повернутися до тієї системи, яка вже багато років існувала, до того, як були прийняті нові рішення. Проте оскільки цього не відбувається - ми починаємо ставити під сумнів добру волю з боку України, якщо навіть такі прості адміністративні рішення не приймаються».

«Це одне з тих суперечностей, які ми спостерігаємо у відносинах між Україною і ЄС, коли з одного боку влади заявляють, що Україна прагне інтегруватися в ЄС, а з іншого роблять абсолютно протилежні кроки», - зазначив Тейшейра.