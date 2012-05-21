На вінницьких вулицях туристів посилають в цікаві місця

Днями на вулицях Соборній, Козицького та Грушевського з'явилося ще п'ять туристичних вказівників. Перший дороговказ було встановлено в центрі біля Вінницької Вежі ще на початку травня.

Про це повідомив відділ у справах молоді та туризму Вінницької міської ради.

Нові туристичні вказівники допомагають орієнтуватися гостям міста. Дороговкази направлені на основні туристичні об'єкти та найближчі вулиці обласного центру, а назви на вказівниках зазначені української та англійською мовами.

На один із туристичних вказівників тимчасово довелося прилаштувати червону стрічку, щоб водії великогабаритних авто, які обслуговують ремонтні роботи «Савою» звикли та не пошкодили його.

За словами начальника відділу у справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслана Анфілова, протягом літа додатково будуть встановлені туристичні вказівники від набережної Рошен і до Центрального парку культури та відпочинку імені Горького.

Вказівники встановлюються в рамках реалізації програми «Розвитку туризму в місті Вінниці». В подальшому планується встановлення туристичних схем та карт на пішохідній території.