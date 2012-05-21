Кожний 25-й вінничанин пересів з маршрутки на трамвай

За січень–квітень 2012р. у Вінниці міським електротранспортом перевезено

43,1 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В тому числі тролейбусним транспортом перевезено 22,9 млн. пасажирів, трамвайним – 20,2 млн.

Обсяги виконаного пасажиробіг становили відповідно 94,0 та 82,6 млн. пас. км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирообіг у порівнянні з січнем–квітнем 2011р. зросли на 4,4%.



