Кожний 25-й вінничанин пересів з маршрутки на трамвай

10:00, 21 травня 2012
Вінниця
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Перевезення електротранспортом зросли

За січень–квітень 2012р. у Вінниці міським електротранспортом перевезено
43,1 млн. пасажирів.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

В тому числі тролейбусним транспортом перевезено  22,9 млн. пасажирів, трамвайним – 20,2 млн.

Обсяги виконаного пасажиробіг становили відповідно 94,0 та 82,6 млн. пас. км.

Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирообіг у порівнянні з січнем–квітнем 2011р. зросли на 4,4%.


 

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