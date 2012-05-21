Кожний 25-й вінничанин пересів з маршрутки на трамвай
10:00, 21 травня 2012Вінниця
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Перевезення електротранспортом зросли
За січень–квітень 2012р. у Вінниці міським електротранспортом перевезено
43,1 млн. пасажирів.
Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.
В тому числі тролейбусним транспортом перевезено 22,9 млн. пасажирів, трамвайним – 20,2 млн.
Обсяги виконаного пасажиробіг становили відповідно 94,0 та 82,6 млн. пас. км.
Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирообіг у порівнянні з січнем–квітнем 2011р. зросли на 4,4%.
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