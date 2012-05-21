Одесит „бомбонув” магазин у Калинівці

До Калинівського райвідділу міліції по телефону спецлінії «102» надійшло повідомлення від чергового ДСО м. Калинівка про те, що у одному з місцевих магазинів спрацювала сигналізація.

Про це повідомив СГЗ УМВС у вінницькій області.

На місці події працівниками міліції був затриманий 53-річний раніше судимий одесит. Чоловік розбив скло та проник у приміщення магазину звідки викрав гроші в сумі 300 доларів США та 750 гривень.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.185 КК України – «Крадіжка».