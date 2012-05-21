Гайсинські дільці бродяжили ліву горілку бочками

Співробітники підрозділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів податкової міліції Вінниччини викрили підпільну лінію з масового виготовлення алкогольної продукції, що діяла неподалік міста Гайсина.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська .

Нелегальне виробництво розташувалося на території недіючого сільгоспкомплексу. Саме тут у кількох приміщеннях зловмисники розгорнули активну діяльність по змішуванню і розливу алкогольного суррогату.

В ході огляду приміщення оперативники податкової міліції виявили та вилучили комплект обладнання для повного циклу виготовлення фальсифікату – купажні ємності (для змішування спирту з водою в готовий продукт), майже 13 тисяч пляшок готової до розливу тари з наклеєними етикетками, станок для закатування металевого корка «під гвинт», 6 ящиків з корками (по 5 тисяч штук у кожному).

Тут же податківці виявили 2 тисячі марок акцизного податку з явними ознаками підробки – їх наклеювали на пляшки вручну з допомогою клею-олівця. Готова продукція пакувалася у картонні ящики та обтягувалася розігрітою за допомогою звичайного фену для сушіння волосся плівкою.

Огляд незаконного виробництва почався одразу після затримання мікроавтобуса, який щойно вивіз партію готової продукції – 150 ящиків горілки. За попередньою інформацією, фальсифікат реалізовувався в інших регіонах країни через мережу дрібних торговельних закладів та приватних продавців.

Загальна сума вилучених товарно матеріальних цінностей склала більше 300 тисяч гривень.

- В діях зловмисників вбачаються ознаки складу злочинів, передбачених ст.ст. 204 та 216 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення підакцизної продукції та марок акцизного податку, – відзначає начальник відділу податкової міліції Тростянецької ОДПІ Сергій Щуренко. – Однозначно можна сказати, що вживання виготовленої в кустарних умовах продукції може завдати шкоди не лише здоров`ю, але й життю споживача. На сьогодні вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до виготовлення небезпечного фальсифікату.