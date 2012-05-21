Без селянської худоби вінничнам шкваркою не пахло б

На початок травня 2012р. населенням Вінниччини утримувалось 68,6% загального поголів’я великої рогатої худоби (торік – 68,2%), у т.ч. корів – 80,0% (80,1%), свиней – 69,5% (66,5%), овець та кіз – 85,0% (84,1%) та птиці – 71,0% (69,6%).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Порівняно з січнем–квітнем 2011р. в аграрних підприємствах (крім малих) обсяг вирощування худоби та птиці знизився на 2,5%, у т.ч. свиней – на 9,4% та птиці – на 0,4%, при цьому великої рогатої худоби зріс на 1,2%.

Відношення загального обсягу вирощування до реалізації тварин на забій склало 112,2% проти 100,4% у січні–квітні 2011р. Середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі та нагулі великої рогатої худоби зросли з 500 до 506 г, свиней – з 339 г до 356 г.

У структурі реалізації худоби та птиці на забій аграрних підприємств (крім малих) частка реалізації великої рогатої худоби становила 35,5% (у 2011р. – 33,9%), птиці всіх видів – 39,3% (35,1%), у т.ч. бройлерів – 35,5% (32,3%), свиней – 25,0% (30,8%).