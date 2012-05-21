Чиновники профукали на вугіллі 400 тис. гривень

На Вінниччині співробітники СБУ викрили факт протиправної діяльності службових осіб Бершадського комунального підприємства. Посадовці привласнили собі близько 400 тис. грн.

Про це повідомив прес-центр СБ України.

Встановлено, що на виконання умов договору за результатами тендерної процедури закупівлі восени 2011 р. місцеве товариство поставило до підприємства 2 тис. 600 тонн вугілля. Однак його якість, згідно з сертифікатами лабораторних досліджень, не відповідала параметрам якості, вказаних замовником. Достовірно знаючи про це, службові особи підприємства-замовника здійснили розрахунок з постачальником як за якісну сировину, сплативши 2 млн. 200 тис. грн.

Ревізія фінансово-господарської діяльності комунальників, ініційована СБУ, підтвердила факт переплати за паливо, якість якого виявилась значно нижчою від замовленої, у зв’язку із чим міський бюджет безпідставно втратив 400 тис. грн.

Слідчими СБУ порушено кримінальну справу за фактом розтрати службовими особами комунального підприємства бюджетних коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем - ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

