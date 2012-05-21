На Олімпійський день бігу вийшли 3,5 тисячі вінничан

19 травня на бігових доріжках стадіону Центрального парку культури і відпочинку відзначали Олімпійський день бігу. Організувало захід обласне відділення Національного олімпійського комітету України.

Першими на старт о 7-й ранку вийшли студенти вищих учбових закладів і держслужбовці на чолі з головою Вінницької ОДА Миколою Джигою, головою облради Сергієм Татусяком, головою облвідділення НОК Федором Новіком, головою міськспорткомітету Сергієм Краєвським і начальником облспортуправління Олександром Фєнєвим.

Разом з ними дистанцію долали призери Олімпіад велосипедист Сергій Чернявський (з двома дочками) та плавець Павло Хникін, хокеїсти на траві команд «Олімпія-Колос-Секвоя» і «ШВСМ-Динамо» на чолі зі своїми наставниками Павлом Мазуром та Миколою Касянчуком, президент клубу моржів «Нептун» Раїса Макієвська, 75-річний носій смолоскипа Олімпіади-1980 Василь Олійник, який і цього разу біг з символічним факелом.

Зрозуміло, що особливої боротьби за перемогу не було. Проте ближче до фінішу молоді бігуни все ж таки вирішили з’ясувати, хто ж є спритнішим, і додали «обертів».

Через 2 години відбувся масовий забіг вихованців усіх 23-х місцевих ДЮСШ. Учні молодших класів бігли поперек хокейного поля, решта – на бігових доріжках. Відбувся і спеціальний забіг до школяриків, наймолодшому учаснику якого було лише ... 2,5 роки.

Усі учасники забігів отримали дипломи і невеличкі призи від обласного відділення НОК, а юні переможці – ще й безкоштовні сертифікати на відвідини «Макдональдсу».

За словами Федора Новіка, загалом у Олімпійському дні у Вінниці взяли участь приблизно 3,5 тисячі городян. Зрозуміло, такі заходи проводяться для того, щоб якомога більше людей залучалися до спорту і здорового способу життя.

