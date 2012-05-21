Підприємства віддають перевагу вантажоперевезенням залізницею

За січень–квітень 2012р. транспортом Вінницької області перевезено 5138,1 тис. т вантажів, що на 19,0% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Вантажооборот становив 8148,9 млн .ткм, що на 14,3% більше від обсягу січня–квітня 2011р.

Вантажооборот залізничного транспорту збільшився на 14,8%, а автомобільного транспорту – на 3,0%.

Відправлення вантажів залізничним транспортом порівняно з січнем–квітнем 2011р. збільшилися на 29,1%, у т.ч. будівельних матеріалів (в 1,6 рази), кам’яного вугілля (в 1,5 рази), зерна та продуктів перемолу (на 48,9%), цементу (на 44,5%).

Зменшення відбулось по відправленню брухту чорних металів (в 1,5 рази), лісових вантажів (на 28,4%), хімічних та мінеральних добрив (на 20,4%), нафти та нафтопродуктів (на 5,7%).

Підприємствами автомобільного транспорту (з врахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) за січень–квітень 2012р. перевезено 1184,2 тис .т вантажів, що на 5,7% менше обсягу перевезень вантажів у січні–квітні 2011р., виконано вантажооборот в обсязі 297,6 млн. ткм, який збільшився на 3,0%.