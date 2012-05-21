Діти зробили батькам діамантове весілля

60 років прожили в парі Григорій Євгенович та Віра Пантелеймонівна Беляєви з села Красносілка Бершадського району. Днями вони відзначили діамантове весілля, повідомляє газета "Бершадський край".

Вони - односельці, корінні красносільчани. Він – з невеликої родини, вона – з багатодітної. Обоє змалку привчені до важкої селянської праці. Він, пройшовши випробування фашистською окупацією і післявоєнною армійською службою в переможеній Німеччині, обрав професію механізатора, пропрацювавши на тракторі 45 років. Вона, за повсякденними клопотами старшої в сім’ї, де, крім неї, було ще шестеро дітей, не забувала і про освіту й після завершення навчання у школі бухгалтерів спочатку працювала помічником бухгалтера у місцевому колгоспі, а потім лаборантом на кагатному полі місцевого цукрозаводу. Зустрілися вони конторі колгоспу, і 10 травня 1952 року стали на весільний рушник.

Григорій Євгенович майже усі роки світанки зустрічав у полі, і його робочий день завжди тривав до вечора. Кажуть, що мало хто з трактористів міг скласти йому конкуренцію під час посіву цукрових буряків чи кукурудзи. Тому й обрали його бути ланковим. Довелося працювати Григорію Євгеновичу і помічником бригадира, і бригадиром тракторної бригади. І понині серед найдорожчих його нагород – орден Знак Пошани і медалі переможця з Виставки досягнень народного господарства України у Києві.

Віддаючись сповна роботі, він знав, що у нього надійний тил, і Віра Пантелеймонівна завжди дасть раду по господарству, догляне за двома дітьми - Валентиною та Тетяною.

Дочекалося стареньке подружжя й найвищих людських нагород – щастя в дітях, двох онуках і двох правнуках.

І найбільшою їх радістю є дні, коли збирається разом вся сім’я, родина за гарним столом.

Григорій Євгенович любив працювати вдома зі зварювальним саморобним апаратом – робив металевий паркан для свого обійстя і на замовлення людей, а ще – був багато років одним з кращих коліїв свиней. І зараз, хоч болячки не дають спокою і підводять ноги, все ще прямує зрання на город із сапкою.

Віра Пантелеймонівна гарно вишивала з юності. Ще і понині красуються її вишиті рушники й наволочки. А ще – вміло випікала торти на замовлення, і любила садити та доглядати квіти й дерева.

Діамантове весілля подружжя співпадає і з 86-літтям Григорія Євгеновича. Він, посміхаючись, заявив, що буде вдячно цілувати в цей день свою дорогу дружину не менше, ніж в молоді роки.

