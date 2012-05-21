У Вінниці згадають про Михайла Стельмаха

24 травня о 15.00 у читальній залі відділу літератури та інформації з питань мистецтв Вінницької обласної універсальної науккової бібліотеки ім.. Тімірязєва відбудеться літературно-мистецький вечір «Син Подільської землі, співець її краси і слави», присвячений 100-річчю від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха, - нашого земляка, видатного письменника, драматурга та фольклориста.

У програмі вечора - виступи лауреатів премії імені Михайла Стельмаха журналу «Вінницький край» та Вінницького земляцтва в Києві − Світлани Блонської, Василя Паламарчука, Сергія Вдовиченка, а аткож виступи голови та письменників Вінницької організації Національної спілки письменників України − Михайла Каменюка, Леоніда Куцого, Михайла Стрельбицького та Валентини Сторожук.

Вінницьке студентство декламуватиме поезії Михайла Стельмаха.

Довідка. Михайло Панасович Стельмах 24 травня 1912 року в селі Дяківцях Літинського повіту на Вінниччині.