У Вінниці згадають про Михайла Стельмаха

12:32, 21 травня 2012
Вінниця
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З нагоди 100-річчя письменника

24 травня  о 15.00 у читальній залі відділу літератури та інформації з питань мистецтв Вінницької обласної універсальної науккової бібліотеки ім.. Тімірязєва  відбудеться літературно-мистецький вечір «Син Подільської землі, співець її краси і слави», присвячений 100-річчю від дня народження Михайла Панасовича Стельмаха, - нашого земляка,  видатного письменника, драматурга та фольклориста.

У програмі вечора -  виступи лауреатів премії імені Михайла Стельмаха журналу «Вінницький край» та Вінницького земляцтва в Києві − Світлани Блонської, Василя Паламарчука, Сергія Вдовиченка,  а аткож   виступи голови та  письменників Вінницької організації Національної спілки письменників України − Михайла Каменюка, Леоніда Куцого, Михайла Стрельбицького та  Валентини Сторожук.

Вінницьке студентство декламуватиме поезії Михайла Стельмаха.

Довідка. Михайло Панасович Стельмах 24 травня 1912 року в селі Дяківцях Літинського повіту на Вінниччині.

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