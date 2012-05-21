Підопічним соціального закладу недодавали навіть хліба

У роботі стаціонарного відділення для постійного проживання Територіального центру соціального обслуговування прокуратура Теплицького району виявила ряд суттєвих порушень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Перевіркою встановлено, що підопічні відділення не забезпечуються харчуванням у відповідності до встановлених норм, у їх раціоні відсутні обов’язкові продукти (хліб житній, фрукти консервовані, крохмаль, квашені, консервовані овочі, фрукти сушені, маргарин, кава злакова, свіжі овочі, твердий сир), вони неналежно забезпечуються м’ясом, молоком, кисломолочними продуктами (майже вдвічі менше, ніж встановлено натуральними добовими нормами) та свіжими фруктами (менше більш ніж у 10 разів).

Також виявлено численні факти порушень санітарних норм, правил пожежної безпеки, ведення документації та особових справ підопічних.

На усунення виявлених перевіркою порушень, прокуратурою Теплицького району директору Територіального центру соціального обслуговування Теплицького району внесено подання з вимогою усунення виявлених порушень закону та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівництва даного стаціонарного відділення.

