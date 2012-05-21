Травневі пенсії вінничан профінансовано на 83%

Обласне управління Пенсійного фонду станом на 18 травня профінансувало виплату пенсій та грошової допомоги в сумі 510 084,56 тис. грн., що становить 82,95% від місячної потреби на пенсійне забезпечення.

Про це повідомило головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.

Зокрема, виплату пенсій, що здійснюється через поштові відділення, профінансовано в сумі 325 490,69 тис. грн., через установи банків – 184 593,87 тис. грн.

Загальна потреба коштів на поточний місяць становить 614 924,33 тис. грн.

На виконання соціальних ініціатив Президента сума додаткової потреби для перерахованих пенсій на поточний місяць склала 223, 76 тис. грн.



