19-річна дівчина побажала вмерти
13:30, 21 травня 2012Вінниця
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19 травня о 12:55 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин від чергового Козятинського районного відділу УМВС надійшло повідомлення про те, що біля 9-ти поверхового житлового будинку знайдено тіло 19-річної дівчини.
Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.
Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що загибла скоїла суїцид, стрибнувши з даху 9-ти поверхового житлового будинку.
При огляді тіла виявили передсмертну записку, в якій зазначено бажання померти.
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