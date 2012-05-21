19-річна дівчина побажала вмерти

19 травня о 12:55 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №11 міста Козятин від чергового Козятинського районного відділу УМВС надійшло повідомлення про те, що біля 9-ти поверхового житлового будинку знайдено тіло 19-річної дівчини.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Після проведення судово-медичної експертизи з’ясувалося, що загибла скоїла суїцид, стрибнувши з даху 9-ти поверхового житлового будинку.

При огляді тіла виявили передсмертну записку, в якій зазначено бажання померти.

