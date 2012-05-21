Синоптики обіцяють ще три дні сонця, а потім дощ і холод

Найближчими днями в Україні збережеться тепла сонячна погода, а потім пройдуть дощі і температура повітря знизиться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив начальник Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

За його словами, зараз в Україні максимальна температура повітря досягає 22-29 градусів тепла, такий характер погоди збережеться ще три дні: упродовж 21, 22 і 23 травня. У цей період буде дуже мало опадів.

З 23 травня, за словами М.Кульбіди, в західних, південно-західних і частині південних областей очікується циклон, який спричиниться до опадів.

"Починаючи з 24-го числа, погодні умови по країні почнуть змінюватися, причому у різних напрямах", - повідомив начальник Укргідрометцентру.

За його словами, 24-25 травня по всій території України пройдуть дощі різної інтенсивності з грозами.

Крім того, як повідомив М.Кульбіда, з півночі Росії на територію України почне надходити холодне арктичне повітря, яке сприятиме зниженню температури повітря спочатку в північних областях України. Максимальна денна температура 24-26 травня становитиме 14-19 градусів.

Водночас начальник Укргідрометцентру зазначив, що 25-26 травня зниження температури слід чекати в південних і східних областях на 8-10 градусів.

"Після 25 травня ми не очікуємо істотних опадів на території України, а температурний режим почне підвищуватися до дуже високих значень. До таких значень, які є зараз: 22-27 градусів тепла", - сказав М.Кульбіда.

