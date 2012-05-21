У вінничан не вистачає грошей на поїздки

За січень–квітень 2012р. пасажирським транспортом перевезено 83,6 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 2517,4 млн. пас. км, що відповідно на 0,6% та на 1,6% менше, ніж за січень–квітень минулого року.

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Залізничним транспортом за січень–квітень 2012р. відправлено 9,3 млн. пасажирів, що менше, ніж за відповідний період минулого року на 7,0%. Пасажирооборот зменшився на 1,6% і становив 1845,5 млн. пас. км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 31,2 млн. пасажирів, що на 4,9% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–квітні 2011р.

Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшилися проти січня–квітня минулого року на 0,7%.