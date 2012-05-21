Азаров віддав шаргородським монахам 10 га лісу

Кабмін розпорядився відвести 9,8 га лісу у Вінницькій області Свято-Миколаївському Шаргородському чоловічому монастирю.

Про це йдеться у розпорядженні КМУ від 10 травня №. 266-р ”Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки”:.

„Відповідно до статей 92, 123 і 149 Земельного кодексу України надати дозвіл Свято-Миколаївському Шаргородському чоловічому монастирю на розроблення з урахуванням вимог державних стандартів, норм і правил у сфері землеустрою проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 9,8 гектара (землі лісогосподарського призначення (ліси), що перебуває у постійному користуванні Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісогосподарського підприємства “Віноблагроліс”, розташованої за межами населених пунктів на території Шаргородського району Вінницької області, з подальшим наданням її у постійне користування для будівництва храму Пресвятої Богородиці та келій”.

„Реалізація розпорядження дозволить монастирю розробити проект землеустрою щодо відведення зазначеної земельної ділянки та в подальшому отримати її у постійне користування для будівництва храму Пресвятої Богородиці та келій, що сприятиме розвитку духовності та позитивно вплине на соціально-економічний розвиток регіону, - роз'яснюється в розпорядженні”.