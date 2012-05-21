Вінничанин сам викопав собі могилу

Вчора, 20 травня в господарстві жителя села Соболівка Теплицького району проводились роботи по чищенню криниці жителями села.

Під час чергового піднімання з дна криниці ємності з глиною, стався обрив троса.

Як повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області, з висоти близько 12 метрів вантаж впав на чоловіка 1962 року народження, який на той час знаходився в криниці.

Господар негайно викликав швидку допомогу.

Потерпілого витягли на поверхню. На жаль, лікарям швидкої медичної допомоги врятувати життя чоловікові не вдалося.

