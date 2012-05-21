Перевірка "Мерседеса" "на крутизну" закінчилась реанімацією
15:07, 21 травня 2012Вінниця
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Скутерист не поступився дорогою
Поблизу міста Калинівка на автошляху Могилів-Подільський – Житомир водій моторолера допустив зіткнення з автомобілем "Mercedes-Benz".
Про це повідомив СГЗ УМВС України у Вінницькій області.
Аварія сталася 20 травня о 17.15 годині. 61-річний водій моторолера, житель міста Калинівка, виїжджаючи з другорядної дороги, знехтував правилами дорожнього руху, а сааме, не пропустив автомобіль "Mercedes-Benz", який рухався по головній дорозі, та допустив зіткнення з ним.
Внаслідок ДТП водій моторолера отримав численні тілесні ушкодження та каретою швидкої допомоги він був доправлений до реанімаційного відділення калинівської центральної районної лікарні.
За фактом ДТП проводиться перевірка.
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