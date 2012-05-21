Вінничан повертали у щасливе дитинство морозивом по 25 копійок

У неділю в сквері Козицького на вінничан чекав сюрприз з відтінком ностальгії: у партійному наметі КПУ продавалось морозиво по 25 копійок за стаканчик.

В такий спосіб комуністи та піонери вирішили нагадати городянам, що напередодні , 19 травня, виповнилось 90 років з дня створення Всесоюзної піонерської організації.

А вторговані гроші передали міській ветеранській організації.

Як повідомили у Вінницькому обкомі КПУ, акцію провели під гаслом „Повернемо щасливе дитинство” .

Організатори цього дня провели біля Меморіалу Слави урочисту лінійку і пов’язали галстуки двом підліткам, які вирішили вступити до піонерії.

Довідка. Після проголошення Незалежності України червоний галстук вінницькому школяру вперше пов’язали 1996 року.

Вінницьку обласну піонерську організацію було зареєстровано 2005 року.

Наразі у Вінниці діють два загони, - ім. Валі Котика та ім. Юрія Курія, які об’єднують 120 піонерів.