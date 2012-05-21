«Маріо» пішов грабувати вінницький банк на День Європи

19 травня у Вінниці, коли всі жителі міста святкували День Європи, о пів на третю годину дня на пульт централізованого спостереження Державної служби охорони надійшов сигнал «Тривога» з одного із вінницьких банків. Отримавши сигнал, черговий негайно передав інформацію найближчому до місця події наряду групи затримання. Через кілька хвилин наряд був на місці виклику.

Про це повідомило Управління Державної служби охорони при УМВС України у Вінницькій області.

Прибувши на місце події, працівники ДСО отримали інформацію від охоронника банку про те, що сигналізація спрацювала у складському приміщенні банку.

«На гарячому» працівники затримали невідомого чоловіка, який знаходився на складі та метушився серед комп’ютерів.

Затриманим виявився 32-річний непрацюючий місцевий житель. Він, як і усі вінничани, перебував у місті на святкуванні Дня Європи. Після святкування молодик зайшов у будівлю, де знаходилося відділення банку, та спустився у підвал, у якому знаходилися складські приміщення різних установ.

Його увагу привернули двері, на яких було вказано, що це склад одного із банків. Одні двері, як зрозумів злодій, були під охороною, тому зламав другі. Пошкодивши замок, він побачив, що потрапив на склад з оргтехнікою та почав роздивлятися комп’ютери. Однак, не врахував, що сигналізація була «заведена» на охорону обох приміщень.

Зловмисник був дуже здивований, коли через кілька хвилин його затримали правоохоронці, а на руках з’явилися кайданки.

Невдалого крадія працівники ДСО передали слідчо-оперативній групі Староміського райвідділу міліції, яка також прибула на виклик. Як з’ясувалося, чоловік вже був раніше судимий.

Наразі за фактом злочину розглядається питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України – «Крадіжка», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.