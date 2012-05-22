Найсильніший гонщик подарував 27 тисяч гривень трьом школярам

У місто Калинівка приїхав Вадим Нестерчук, лідер української команди "SIXT UKRAINE" на раллі-перегонах "Дакар". Його називають найсильнішим гонщиковм в Україні. Родом з Калинівки. Він виділив із особистого бюджету 108 тис грн на стипендії трьом випускникам місцевих шкіл.

- Я родом з Калинівки, тому не дивно, що вирішив подарувати грошові сертифікати саме місцевим дітям, - сказав гонщик Вадим Нестерчук у приміщенні Калинівської міськради, де проходило вручення премій.

Вадим входить в 30-ку найсильніших гонщиків світу. Премію назвав на честь свого батька Володимира Нестерчука, який п‘ять років тому помер. Він 40 років працював вчителем у Калинівській школі.

- Кожному з обраних дітей протягом чотирьох років будуть нараховуватися по 9 тисяч гривень. Все для того, аби вони мали змогу ще краще вчитися. Деякі з них сироти, тому розумію, як важко самотужки ставати на ноги. Сам маю кілька освіт. Одну з них здобув у Лондоні, - розповів Нестерчук.

Премії отримали Катерина Нінеєва з Калинівської ЗОШ №2, Вікторія Слободяник з села Уладівка та Дмитро Джафаров з села Голендри.

- Я сирота, живу з старшою сестрою. Хочу поступити у педагогічний університет на фізико-математичний факультет у Вінниці чи Житомирі. Мрію, що вийде поступити на бюджет, - розповіла Катерина Нінеєва.

Віта Слободяник також хоче стати педагогом молодших класів. А Джафаров поступає у академію внутрішніх справ у Києві.

По закінченні зустрічі Нестерчук півтори години роздавав автографи. Він планує щороку вручати премію імені свого батька калинівським школярам.

