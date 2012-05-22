За непофарбований паркан у Вінниці штрафують на 340 гривень

У приватному секторі Вінниці перевіряють, чи пофарбовані паркани з вулиці. За непомальований оштрафують на 340 грн, повідомляє сайт gazeta.ua.

— Восени всіх попередили, що паркани треба пофарбувати та почепити таблички "У дворі собака", якщо він там є, — каже Наталія Панчук, керівник Асоціації органів самоорганізації населення Вінницької міської ради. — Бажано пофарбувати паркан у зелений колір,. Проте ми не наполягали на цьому, можна було б і сірий, головне — не яскраво-рожевий чи фіолетовий, щоб не виділятися з усієї вулиці.

Люди обурені, що їх змушують до того.

— Якби я жила в центрі міста, може, і фарбувала б у зелений, але хто на Старому городі побачить мій паркан? — говорить 37-річна Лариса Надольна. — Я порахувала, щоб його пофарбувати, треба 500 гривень. Але ж він мені очі не муляє, ще років зо два точно постоїть. А сусіди он міняти забор будуть, то вже двічі сварилися з квартальним комітетом, щоб їх не штрафували. Бо навіщо ж фарбувати, а потім міняти?

Усіх власників нефарбованих парканів попереджають.

— Ті, хто збирається міняти паркан, пишуть заяву на квартальний комітет, де вказують точну дату, коли зведуть новий, - пояснює Панчук,.