У Вінниці навчать як подорожувати автостопом

Для когось автостоп – це зручний спосіб долати відстані та добиратися у потрібне місце. А для когось – це ціла життєва філософія, відчуття єдності і свободи.

- Автостопом варто мандрувати лише тоді, коли ви вірите в свої сили, маєте натхнення, радісний настрій, не боїтеся і головне – насолоджуєтеся «самим процесом»! - переконаний досвідчений автостопщик Антон Кротов. - Це допоможе не розклеїтись, коли вже кілька годин вас ніхто не братиме, приймати вірні рішення на «свіжу» голову, посміхатись і нести гарний настрій водіям, незважаючи на втому. І заперечувати своїми пригодами всякі правила і негативні міфи про автостоп.

Про найцікавіші моменти свого автостопного життя розповідатимуть вінницькі хічхайкери, а також усі ті, хто вже встиг відчути смак цікавих подорожей.

Приходьте або під'їжджайте на зустріч-презентацію «Автостопом по життю», яка розпочнеться 24 травня о 18:00 у вінницькій книгарні "Є" за адресою: вул. Соборна, 89.