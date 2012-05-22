Вінниччині на інвентаризацію земель надійшло 636,6 тис. гривень

За перший квартал поточного року у Вінницькій області проінвентаризовано 4,2 тис. га земель населених пунктів.

Про це повідомило Головне управління Держкомзему у Вінницькій області.

На проведення робіт з інвентаризації земель в цьому році надійшло 636,6 тис. грн. від замовників.

Загальна площа населених пунктів області становить 380,2 тис. гектарів. З них проінвентаризовано 344,5 тис. га, або 91 відсоток від загальної площі.

За межами населених пунктів інвентаризація земель несільськогосподарського призначення проведена на площі 358 тис. га, що становить 97 відсотків від їх загальної площі.

До кінця 2012 року планується закінчити проведення цих робіт.