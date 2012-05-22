На вінницьких заводах із землі полізли снаряди та міни

Минулі вихідні були гарячими для саперів, поза як їм довелося знешкоджувати небезпечні знахідки аж у двох населених пунктах.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС України у Вінницькій області.

Так, 18 травня о 8:40 на пункт зв’язку державної пожежної частини №23 смт Муровані Курилівці надійшло повідомлення з оперативно-координаційного центру ТУ МНС України у Вінницькій області про те, що в селі Вищеольчедаїв було виявлено вибухонебезпечний предмет.

При виїзді на місце події стало відомо, що працівники ТОВ «Вищеольчедаївцукор» при проведенні земляних робіт на території недіючого цукрового заводу виявили артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

На місце пригоди прибула оперативна група в складі ТУМНС та УМВС.

Після проведення ідентифікації фахівці встановили, що даний предмет є артилерійський снаряд діаметром 76 мм.

Того ж дня у Липовецькому районі в смт Турбів місцеві жителі виявили мінометну міну діаметром 120 мм часів Другої світової війни на території заводу ТОВ «Він палетте».

Місце знаходження вибухонебезпечних предметів було огороджено, організовано охорону боєприпасів працівниками міліції.

Знешкодження боєприпасів здійснено 19 квітня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ТУ МНС.

