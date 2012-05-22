На Вишенському озері роздадуть 100 ділянок під будівництво

У 2011 році жителям Вінниці для ведення присадибного господарства дали 6 безкоштовних ділянок. Ще 60 роздали багатодітним сім'ям.

— Якщо людина хоче отримати землю, спочатку сама має знайти ділянку, — каже Максим Мартинюк, директор Департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міськради. — У місті це переважно закинуті пустирі, смітники. Захаращена територія, яка нікому не належить. Майбутній власник подає на неї заяву, потім розчищає і користується.

У Вінниці практчино немає діяльнок, які можна безкотштовно отримати, повідомляє сайт gazeta.ua. Департамент працює за принципом: якщо землю знаходить влада, то віддає її пільговикам. Якщо знаходить простий громадянин, отримує її сам. За рік так знаходиться п'ять-шість земельних ділянок.

Людям, які не знайшли таких вільних територій, але хочуть мати землю радить чекати або купувати.

- Зараз працюємо над розробкою ділянки в районі Вишенського озера, - каже чиновник. - Вона буде розділена на менші, по 6-10 соток. Продаватимуть їх на аукціоні. Є близько 100 ділянок. Стартова ціна — близько 2-3 тисяч гривень за сотку. Колись ця територія була передбачена для одного інвестора, який мав підвести всю інфраструктуру: воду, електрику, дороги, газ, газорозподільчі пункти, транспортні розв'язки. А взамін зміг би продавати ділянки, як він хоче. Але так і не склалося. Фінансова криза не дозволила. Зараз реалізувати цей проект практично неможливо, тому продаємо ділянки через аукціон. Потім власники утворять кооператив та спільними зусиллями будуть насипати дороги, проводити газ.

За словами Мартинюка, більшість вінничан відмовляють у безкоштовному наданні ділянок, тмоу що індивідуальна житлова забудова у межах міста є неефективним використанням житлового фонду.

- Міста мають розростатися не в ширину, а вверх. Щоб люди жили в багатоповерхових будинках. Краще на 10 сотках побудувати навіть середньоповерховий дім, чотири-п'ять поверхів. А не віддати цю територію одному господареві.

Зараз у Вінниці є 240 багатодітних сімей, які хочуть отримати присадибну ділянку. Торік землю видавали на вулицях Івана Федорова та Луговій за містом. Ще є близько шести тисяч людей, які не мають пільг. Вони теж написали заяви. Але 80 відсотків з них не планують там нічого будувати. Розцінюють цю землю як інвестиційний ресурс.