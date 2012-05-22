Загадкову смерть породіллі перевірить прокуратура

Смертю породіллі у Вінницькому пологовому будинку зацікавилась прокуратура області. Наразы правоохоронці перевіряють, наскільки були законними дії лікарів, - повідомляє ТСН.

36-річна Марина Ткаченко померла під час пологів першою дитиною. Родичі запевняють, що через судинну патологію жінка не могла народити самостійно і під час консультацій налаштовувалася на кесарів розтин. Чому його не зробили і чи була у смерті породіллі вина лікарів, і з'ясовує спеціальна медична комісія. Але правоохоронці від себе призначили додаткові експертизи, щоб оцінити роботу медиків. Між тим, рідні загиблої також подали у прокуратуру скаргу на дії лікарів.

"Вона говорила: мама, я прошу їх кожен день: я підпишу вам все, що у мене жодних претензій, що ми нічого, будь ласка, зробіть мені кесарів, ну будь ласка, зробіть", - згадує мама Марини.

"Опитуються особи, які лікували її від безпліддя, особи, які спостерігали за нею весь час вагітності і медичні працівники, які брали пологи", - сказав начальник управління прокуратури Вінницької області Віталій Голощак.